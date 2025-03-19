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Кубок мира по лыжным гонкам, 11-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть

Кубок мира по лыжным гонкам, 11-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть
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Сегодня, 19 марта, в Таллине (Эстония) в рамках 11-го этапа Кубка мира — 2024/2025 состоится мужской спринт свободным стилем. Старт квалификации запланирован на 18:00 мск. Трансляцию в прямом эфире (финальные забеги) покажет телеканал «Матч! Арена», начало — в 19:55 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 11, Таллин, Эстония
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Квалификация
19 марта 2025, среда. 18:04 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, 11-й этап. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Стартовый лист (частично):

2. Валерио Гронд (Швейцария).
4. Джеймс Скунмейкер (США).
6. Ансгар Эвенсен (Норвегия).
8. Люка Шанава (Франция).
10. Йоханнес Клебо (Норвегия).
11. Юхан Хегстрём (Швеция).
13. Йони Мяки (Финляндия).
16. Федерико Пеллегрино (Италия).
18. Эвен Нортуг (Норвегия).
20. Оскар Вике (Норвегия).
21. Матс Вильям Енссен (Норвегия).
23. Жуль Шаппа (Франция).
24. Эдвин Ангер (Швеция).
26. Бен Огден (США).
27. Ондржей Черни (Чехия).
28. Яник Рибли (Швейцария).
29. Харальд Амундсен (Норвегия).
30. Эрик Вальнес (Норвегия).
36. Иржи Туз (Чехия).
40. Михал Новак (Чехия).

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