«У женщин интрига будет до конца». Бородавко — о раскладах в КР перед финалом в Кировске

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о фаворитах в борьбе за победу в общем зачёте Кубка России — 2024/2025 перед финальными гонками, которые пройдут 29-30 марта в Апатитах и 1-6 апреля в Кировске.

«Для Дарьи в новинку эти ощущения – лидерство в общем зачёте Кубка России. Конечно, это накладывает отпечаток. Тот, кто впереди, не хочет проигрывать, а тот, кто немного уступает, хочет приблизиться и обыграть. Это извечная борьба в спорте. Я думаю, у девушек интрига будет держаться до последнего и всё решится только после гонки в гору. Многое будет зависеть и от того, как быстро оправится от болезни Екатерина Смирнова.

55 очков — это совсем небольшой запас, так что всё достаточно зыбко для Ардашева. Тем не менее хочу отметить, что он в этом сезоне сделал большой шаг вперёд по сравнению с прошлым годом: достаточно стабильно выступает и по праву занимает сейчас первое место. Но посмотрим, в каком состоянии спортсмены подойдут к гонкам финала», — приводит слова Бородавко пресс-служба ОКР.

После семи этапов Кубка России в общем зачёте у женщин лидирует Дарья Непряева, набравшая 682 очка. Совсем немного от неё отстаёт Екатерина Смирнова с 673 очками, тройку лучших замыкает Елизавета Маслакова — 582.

В мужской классификации первое место занимает Сергей Ардашев. У него в копилке 800 очков и отрыв в 55 баллов от второго места, на котором расположился Савелий Коростелёв. Третьим идёт Иван Горбунов (622). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занимает четвёртую строчку рейтинга (571).