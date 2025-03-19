Надине Фендрих показала лучший результат в квалификации спринта на КМ в Таллине

Швейцарская лыжница Надине Фендрих показала лучший результат в квалификации спринта свободным стилем на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Таллине. Она преодолела дистанцию за 2.40,2.

Второй стала Ясми Йоэнсуу из Финляндии, отстав от лидера на 1,9 секунды. Тройку сильнейших замкнула шведка Йоханна Хагстрём (+2,4).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. 11-й этап. Таллин (Эстония). Спринт свободным стилем. Женщины. Квалификация:

1. Надине Фендрих (Швейцария) — 2,40,2.

2. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — отставание 1,9.

3. Йоханна Хагстрём (Швеция) +2,4.

4. Моа Лундгрен (Швеция) +2,6.

5. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +4,6.

6. Джулия Керн (США) +4,6.

7-8. Федерика Кассоль (Италия) +5,5

7-8. Майя Дальквист (Швеция) +5,5