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Клебо — лучший в квалификации спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в Таллине

Клебо — лучший в квалификации спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в Таллине
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо показал лучший результат в квалификации спринта свободным стилем на 11-м этапе Кубка мира — 2024/2025 в Таллине (Эстония). Он преодолел дистанцию за 2.20,4.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 11, Таллин, Эстония
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Квалификация
19 марта 2025, среда. 18:04 МСК
Окончено

Вторым стал француз Люка Шанава, отстав от лидера на 0,5 секунды. Тройку сильнейших замкнул итальянец Федерико Пеллегрино (+1,4).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Таллин (Эстония). Спринт свободным стилем. Мужчины. Квалификация:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.20,4.
  2. Люка Шанава (Франция) — отставание 0,5.
  3. Федерико Пеллегрино (Италия) +1,4.
  4. Эрик Вальнес (Норвегия) +1,6.
  5. Яник Рибли (Швейцария) +2,0.
  6. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +2,2.
  7. Эдвин Ангер (Швеция) +2,4.
  8. Бен Огден (США) +3,1.
Календарь Кубка мира - 2024/2025
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