Клебо — лучший в квалификации спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в Таллине

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо показал лучший результат в квалификации спринта свободным стилем на 11-м этапе Кубка мира — 2024/2025 в Таллине (Эстония). Он преодолел дистанцию за 2.20,4.

Вторым стал француз Люка Шанава, отстав от лидера на 0,5 секунды. Тройку сильнейших замкнул итальянец Федерико Пеллегрино (+1,4).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Таллин (Эстония). Спринт свободным стилем. Мужчины. Квалификация:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.20,4. Люка Шанава (Франция) — отставание 0,5. Федерико Пеллегрино (Италия) +1,4. Эрик Вальнес (Норвегия) +1,6. Яник Рибли (Швейцария) +2,0. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +2,2. Эдвин Ангер (Швеция) +2,4. Бен Огден (США) +3,1.