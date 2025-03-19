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Надине Фендрих выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Таллине

Надине Фендрих выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Таллине
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Швейцарская лыжница Надине Фендрих стала победительницей спринта свободным стилем на 11-м этапе Кубка мира — 2024/2025 в Таллине (Эстония). Она преодолела дистанцию за 2.42,3.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 11, Таллин, Эстония
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
19 марта 2025, среда. 21:20 МСК
Окончено
1
Надине Фендрих
Швейцария
2:42.3
2
Майя Дальквист
Швеция
+1.0
3
Джулия Керн
США
+1.3

Второй стала шведская спортсменка Майя Дальквист, отстав от лидера на 1,0 секунды. Тройку сильнейших замкнула американка Джулия Керн (+1,3).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025.11-й этап. Таллин (Эстония). Спринт свободным стилем. Женщины. Финал:

  1. Надине Фендрих (Швейцария) — 2.42,3.
  2. Майя Дальквист (Швеция) — отставание 1,0.
  3. Джулия Керн (США) 1,3.
  4. Джина дель Рио (Андорра) + 4,1.
  5. Колетта Ридцек (Германия) +8,4.
  6. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +10,4.
Календарь Кубка мира - 2024/2025
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