Надине Фендрих выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Таллине

Швейцарская лыжница Надине Фендрих стала победительницей спринта свободным стилем на 11-м этапе Кубка мира — 2024/2025 в Таллине (Эстония). Она преодолела дистанцию за 2.42,3.

Второй стала шведская спортсменка Майя Дальквист, отстав от лидера на 1,0 секунды. Тройку сильнейших замкнула американка Джулия Керн (+1,3).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025.11-й этап. Таллин (Эстония). Спринт свободным стилем. Женщины. Финал:

Надине Фендрих (Швейцария) — 2.42,3. Майя Дальквист (Швеция) — отставание 1,0. Джулия Керн (США) 1,3. Джина дель Рио (Андорра) + 4,1. Колетта Ридцек (Германия) +8,4. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +10,4.