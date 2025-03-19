Клебо выиграл спринт свободным стилем на Кубке мира в Таллине, Шаппа и Амундсен — вторые
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта свободным стилем на 11-м этапе Кубка мира — 2024/2025 в Таллине (Эстония). Он преодолел дистанцию за 2.22,9.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 11, Таллин, Эстония
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
19 марта 2025, среда. 21:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:22.9
2
Жуль Шаппа
Франция
+0.2
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+0.2
Второе место разделили француз Жуль Шаппа и норвежец Харальд Амундсен, отстав от лидера на 0,2 секунды.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Таллин (Эстония). Спринт свободным стилем. Мужчины. Финал:
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.22,9.
2-3. Жуль Шаппа (Франция) — отставание 0,2.
2-3. Харальд Амундсен (Норвегия) +0,2.
4. Федерико Пеллегрино (Италия) + 0,6.
5. Эдвин Ангер (Швеция) +1,6.
6. Эрик Вальнес (Норвегия) +23,5.
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