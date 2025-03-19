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Кубок мира — 2024/2025, спринтерский зачёт: Ясми Йоэнсуу досрочно стала победительницей

Кубок мира — 2024/2025, спринтерский зачёт: Ясми Йоэнсуу досрочно стала победительницей
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Финская лыжница Ясми Йоэнссу досрочно выиграла спринтерский зачёт Кубка мира — 2024/2025. В её активе 767 очков.

Ближайшая преследовательница Йоэнссу — представительница Швейцарии Надине Фендрих — отстаёт на 129 очков и уже не сможет догнать финку. После победы в спринте свободным стилем на этапе в Таллине в её активе 638 очков. Тройку сильнейших замыкает Майя Дальквист из Швеции (616).

Ясми стала второй представительницей Финляндии, завоевавшей этот «Малый глобус» после Вирпи Куйтунен в 2007 году.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Спринтерский зачёт. Женщины:

  1. Ясми Йоэнссу (Финляндия) — 767 очков.
  2. Надине Фендрих (Швейцария) — 638.
  3. Майя Дальквист (Швеция) — 616.
  4. Лаура Гиммлер (Германия) — 551.
  5. Йонна Сундлинг (Швеция) — 523.
  6. Колетта Ридзек (Германия) — 508.
  7. Джессика Диггинс (США) — 491.
  8. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 469.
Календарь Кубка мира - 2024/2025
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