Кубок мира — 2024/2025, спринтерский зачёт: Ясми Йоэнсуу досрочно стала победительницей
Финская лыжница Ясми Йоэнссу досрочно выиграла спринтерский зачёт Кубка мира — 2024/2025. В её активе 767 очков.
Ближайшая преследовательница Йоэнссу — представительница Швейцарии Надине Фендрих — отстаёт на 129 очков и уже не сможет догнать финку. После победы в спринте свободным стилем на этапе в Таллине в её активе 638 очков. Тройку сильнейших замыкает Майя Дальквист из Швеции (616).
Ясми стала второй представительницей Финляндии, завоевавшей этот «Малый глобус» после Вирпи Куйтунен в 2007 году.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Спринтерский зачёт. Женщины:
- Ясми Йоэнссу (Финляндия) — 767 очков.
- Надине Фендрих (Швейцария) — 638.
- Майя Дальквист (Швеция) — 616.
- Лаура Гиммлер (Германия) — 551.
- Йонна Сундлинг (Швеция) — 523.
- Колетта Ридзек (Германия) — 508.
- Джессика Диггинс (США) — 491.
- Йоханна Хагстрём (Швеция) — 469.
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