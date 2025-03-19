Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Диггинс — лидер, Карль — вторая, Нисканен — третья
Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. Она досрочно выиграла общий зачёт КМ. В активе американки 2071 очко.
Вторую строчку занимает представительница Германии Виктория Карль с результатом 1659. Тройку сильнейших замыкает Кертту Нисканен из Финляндии (1529).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:
- Джессика Диггинс (США) — 2071 очко.
- Виктория Карль (Германия) — 1659.
- Кертту Нисканен (Финляндия) — 1529.
- Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 1515.
- Терезе Йохауг (Норвегия) — 1245.
- Хейди Венг (Норвегия) — 1240.
- Катержина Янатова (Чехия) — 1237.
- Эбба Андерссон (Швеция) — 1188.
Материалы по теме
Комментарии