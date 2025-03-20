Кубок мира — 2024/2025, спринтерский зачёт: Клебо лидирует, Вальнес — второй

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в спринтерском зачёте Кубка мира — 2024/2025. После победы на этапе в Таллине в его активе 817 очков.

Вторую строчку занимает его соотечественник Эрик Вальнес с результатом 742. Тройку сильнейших замыкает швед Эдвин Ангер (706).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Спринтерский зачёт. Мужчины:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 817 очков. Эрик Вальнес (Норвегия) — 742. Эдвин Ангер (Швеция) — 706. Люка Шанава (Франция) — 666. Эвен Нортуг (Норвегия) — 626. Федерико Пеллегрино (Италия) — 596. Бен Огден (США) — 500. Лаури Вуоринен (Финляндия) — 469.