Кубок мира — 2024/2025, спринтерский зачёт: Клебо лидирует, Вальнес — второй
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в спринтерском зачёте Кубка мира — 2024/2025. После победы на этапе в Таллине в его активе 817 очков.
Вторую строчку занимает его соотечественник Эрик Вальнес с результатом 742. Тройку сильнейших замыкает швед Эдвин Ангер (706).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Спринтерский зачёт. Мужчины:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 817 очков.
- Эрик Вальнес (Норвегия) — 742.
- Эдвин Ангер (Швеция) — 706.
- Люка Шанава (Франция) — 666.
- Эвен Нортуг (Норвегия) — 626.
- Федерико Пеллегрино (Италия) — 596.
- Бен Огден (США) — 500.
- Лаури Вуоринен (Финляндия) — 469.
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