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Кубок мира — 2024/2025, спринтерский зачёт: Клебо лидирует, Вальнес — второй

Кубок мира — 2024/2025, спринтерский зачёт: Клебо лидирует, Вальнес — второй
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в спринтерском зачёте Кубка мира — 2024/2025. После победы на этапе в Таллине в его активе 817 очков.

Вторую строчку занимает его соотечественник Эрик Вальнес с результатом 742. Тройку сильнейших замыкает швед Эдвин Ангер (706).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Спринтерский зачёт. Мужчины:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 817 очков.
  2. Эрик Вальнес (Норвегия) — 742.
  3. Эдвин Ангер (Швеция) — 706.
  4. Люка Шанава (Франция) — 666.
  5. Эвен Нортуг (Норвегия) — 626.
  6. Федерико Пеллегрино (Италия) — 596.
  7. Бен Огден (США) — 500.
  8. Лаури Вуоринен (Финляндия) — 469.
Календарь Кубка мира - 2024/2025
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