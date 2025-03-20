Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо лидирует с отрывом более 300 очков, Ангер — 2-й

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. После победы в сегодняшнем спринте свободным стилем в Таллине в его активе 1928 очков.

Второе место занимает швед Эдвин Ангер с результатом 1599. Тройку сильнейших замыкает Харальд Амундсен из Норвегии (1439).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1928 очков. Эдвин Ангер (Швеция) — 1599. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1439. Эрик Вальнес (Норвегия) — 1371. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1360. Уго Лапалус (Франция) — 1324. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1289. Андреас Рее (Норвегия) — 1104.