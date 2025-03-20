Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо лидирует с отрывом более 300 очков, Ангер — 2-й
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. После победы в сегодняшнем спринте свободным стилем в Таллине в его активе 1928 очков.
Второе место занимает швед Эдвин Ангер с результатом 1599. Тройку сильнейших замыкает Харальд Амундсен из Норвегии (1439).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1928 очков.
- Эдвин Ангер (Швеция) — 1599.
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1439.
- Эрик Вальнес (Норвегия) — 1371.
- Федерико Пеллегрино (Италия) — 1360.
- Уго Лапалус (Франция) — 1324.
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1289.
- Андреас Рее (Норвегия) — 1104.
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