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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо лидирует с отрывом более 300 очков, Ангер — 2-й

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо лидирует с отрывом более 300 очков, Ангер — 2-й
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. После победы в сегодняшнем спринте свободным стилем в Таллине в его активе 1928 очков.

Второе место занимает швед Эдвин Ангер с результатом 1599. Тройку сильнейших замыкает Харальд Амундсен из Норвегии (1439).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1928 очков.
  2. Эдвин Ангер (Швеция) — 1599.
  3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1439.
  4. Эрик Вальнес (Норвегия) — 1371.
  5. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1360.
  6. Уго Лапалус (Франция) — 1324.
  7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1289.
  8. Андреас Рее (Норвегия) — 1104.
Календарь Кубка мира - 2024/2025
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