«Немножко тревожно». Коростелёв — об уровне российских лыж без доминирования Большунова

21-летний российский лыжник, двукратный чемпион России по лыжным гонкам Савелий Коростелёв высказался об общем уровне национальной конкуренции в этом виде спорота.

– Насколько выросла внутренняя конкуренция? В этом сезоне больше нет доминирования Большунова, вместо этого плотная группа лидеров.

– Классно, когда много человек борются за место под солнцем. Но если вспоминать слова Егора Владимировича, для конкурентоспособности на уровне Кубка мира нужно у своих соперников в России выигрывать по 30 секунд плюс-минус… Тогда становится немножко тревожно. Получается, у нас общий, средний уровень вырос, но больше нет ярко выраженного теперь лидера.

– Есть желание претендовать на подобную лидерскую позицию?

– Желание, разумеется, есть. У всех есть желание стать лидером, вопрос, как ты к этому идёшь, что для этого делаешь, – сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полное интервью с Савелием Коростелёвым читайте на «Чемпионате».

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