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Йоханнес Клебо выиграл Кубок мира — 2024/2025 по лыжным гонкам

Йоханнес Клебо выиграл Кубок мира — 2024/2025 по лыжным гонкам
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем общего зачёта Кубка мира — 2024/2025. После победы в спринте свободным стилем на 11-м этапе Кубка мира — 2024/2025 в Таллине он набрал 1928 очков и стал недосягаем для ближайшего преследователя шведа Эдвина Ангера, отставание которого составляет более 300 очков.

Тройку лучших замыкает ещё один представитель Норвегии, Харальд Амундсен, набравший 1439 очков. Лыжникам в этом сезоне предстоит провести ещё три индивидуальные гонки на последнем этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

28-летнний Клебо в четвёртый раз стал обладателем Кубка мира. Ранее он выигрывал этот титул в сезонах-2017/2018, 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023.

Общий зачёт КМ по лыжным гонкам
Календарь КМ по лыжным гонкам
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