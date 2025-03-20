Йоханнес Клебо выиграл Кубок мира — 2024/2025 по лыжным гонкам

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем общего зачёта Кубка мира — 2024/2025. После победы в спринте свободным стилем на 11-м этапе Кубка мира — 2024/2025 в Таллине он набрал 1928 очков и стал недосягаем для ближайшего преследователя шведа Эдвина Ангера, отставание которого составляет более 300 очков.

Тройку лучших замыкает ещё один представитель Норвегии, Харальд Амундсен, набравший 1439 очков. Лыжникам в этом сезоне предстоит провести ещё три индивидуальные гонки на последнем этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

28-летнний Клебо в четвёртый раз стал обладателем Кубка мира. Ранее он выигрывал этот титул в сезонах-2017/2018, 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023.