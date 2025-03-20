«Мы можем говорить что угодно». Коростелёв — о сравнении россиян с уровнем Кубка мира

Двукратный чемпион мира среди юниоров россиянин Савелий Коростелёв прокомментировал свои слова о лыжниках, участвующих в Кубке мира.

– Много реакций вызвал ваш комментарий после поездки в Италию касательно участников Кубка мира: пусть побеждают, пока могут. В этом не было определённой надменности? Такая уверенность в себе?

– Я имел в виду не себя, а в целом нашу команду. Тех ребят, которые в скором времени вернутся на международные старты.

– Егор Сорин при этом аккуратно говорит даже о перспективах Натальи Терентьевой, отмечая, что для побед на международных стартах нужно привозить в России по 15-20 секунд.

– Так она как раз сейчас примерно на такие отрывы и бежит. На ЧР она разделку коньковую не бегала, но в целом по сезону она нормально привозит. Вообще, конечно, пока мы находимся в отстранении, пока мы не можем сравнить наши результаты, мы можем говорить вообще что хотим, вообще нет разницы. Это мало что значит.

К примеру, Наташа Терентьева говорит, что вообще не готова к Кубку мира: «Я не смогу бежать». А кто-то может, наоборот, говорить: «Я сейчас приеду и их всех размотаю». Мы вообще можем говорить что угодно, заголовки будут у новостей любые, кричащие или не кричащие… Но факт остаётся фактом, мы узнаем о наших реальных возможностях, только когда нас вернут, – сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.