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«Величайшее достижение. На века». Коростелёв — о выступлении Клебо на ЧМ-2025

«Величайшее достижение. На века». Коростелёв — о выступлении Клебо на ЧМ-2025
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Двукратный чемпион мира среди юниоров российский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал достижение норвежца Йоханнеса Клебо, завоевавшего золотые медали во всех гонках чемпионата мира — 2025.

– Кто больше всего впечатлил на ЧМ?
– Буду банален, само собой, Йоханнес Клебо. Хедлайнер этого чемпионата мира. Спорь не спорь с этим – это факт. Человек как выбил 100 из 100, шесть гонок из шести, поэтому, кто бы что ни говорил, величайшее достижение. На века, – сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Клебо завоевал шесть из шести разыгранных золотых медалей на ЧМ – 2025 в Тронхейме (Норвегия). Ранее только россиянка Елена Вяльбе побеждала во всех дисциплинах одного чемпионата мира. На турнире 1997 года, который также проходил в Тронхейме, российская лыжница завоевала золото на пяти дистанциях.

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