Савелий Коростелёв назвал главную цель сборов российских лыжников в Италии

Двукратный чемпион мира среди юниоров россиянин Савелий Коростелёв рассказал, для чего российские лыжники ездили на сборы в Италию зимой.

– Вы недавно как раз были в Европе – группа Сорина проводила сборы в Италии, что вызвало широкие обсуждения в Сети. Основная цель поездки была опробовать олимпийский снег?

– Есть такое. Но главная цель – это адаптация к европейским горам. У нас на Лауре среднегорье, 1400-1500 метров. Этого порой недостаточно. Поэтому приходится ехать, например, в Армению. Но там очень тяжёлые горы. То есть если сравнивать 2000 метров в Армении и 2000 метров в Италии, то в Армении тяжелее. Поэтому все горы разные и ко всем нужно адаптироваться.

– Дарья Непряева рассказывала, как она во время сборов думала о скорой Олимпиаде и мечтала оказаться на этой трассе через год. Вас накрывали похожие эмоции?

– Наверное, ещё прошлым летом начали думать об этом. Примерно тогда начали думать, что пора бы выбираться на европейские сборы. Пришло понимание что Олимпиада уже через полтора года и нужно привыкать к тому месту, где будут проходить Игры, – сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.