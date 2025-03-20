Кристине Шистад подвергла себя критике за провал в спринте на этапе КМ в Таллине

Чемпионка мира среди юниоров Кристине Шистад прокомментировала неудачное выступление в спринте свободным стилем на 11-м этапе Кубка мира в Таллине. Норвежская лыжница не смогла пробиться в финал, заняв третье место в полуфинальной гонке.

«Это была просто тактическая ошибка, за которую могу «поблагодарить» только себя. Делаю всякую ерунду и вылетаю. Я полностью ошиблась в последнем повороте. Обидно, когда в целом чувствуешь себя хорошо и контролируешь ситуацию, но потом совершаешь ошибку. Этого не должно было случиться», — приводит VG слова норвежки после гонки.

Шистад впервые за три сезона не смогла победить в мартовском спринте на этапах Кубка мира. В общей сложности за последние три сезона норвежская лыжница приняла участие в восьми спринтерских гонках в марте, в которых одержала семь побед.