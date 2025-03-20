Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, за какой клуб болеет в Лиге чемпионов

Двукратный чемпион мира среди юниоров россиянин Савелий Коростелёв ответил на вопрос о любимой футбольной команде в Лиге чемпионов.

— Поддерживаю «Барселону». Думаю, в этом году у нас хорошие шансы как в Ла Лиге, так и в Лиге чемпионов. Я даже планирую съездить на полуфинал ЛЧ, если до него доберётся команда. По своему календарю на него успеваю.

По крайней мере, в моих планах эта идея стоит. К сожалению, не попаду на «Камп Ноу», пока что команда играет на олимпийском стадионе, но в любом случае будет здорово ощутить эту атмосферу, – сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Испанская «Барселона» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов — 2024/2025, в котором сыграет с дортмундской «Боруссией».