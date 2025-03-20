Лыжник Савелий Коростелёв высказался о своих нашумевших фотографиях с голым торсом

Двукратный чемпион мира среди юниоров российский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал свои фотографии с голым торсом.

– Активное обсуждение вызвала ваша недавняя фотосессия для «Матч ТВ». При каких обстоятельствах её снимали?

– Мы снимали поздравления для девушек на 8 Марта. Нужно было прочитать стихотворение в эфире. Ребята с канала купили нам всем рубашки. И пока они их гладили, отпаривали, ребята выстраивали свет и присматривались, где мне лучше сесть. А я в это время стоял, стих учил. Там четверостишье было, не то чтобы поэма, но всё равно нужно было чётко запомнить.

И вот получилось так, что я стоял уже готовый к съёмке, готовый надеть рубашку, а рубашки ещё не было… И меня несколько раз сфотографировали. По идее, эти фотографии не должны были выйти в публичный свет. То есть как было. Я видел, что меня фотографируют, Аня мне сбросила фотографии. Мне понравились, решил выложить. Ничего плохого, сверхъестественного не видел в этом. Никто вроде бы не подшучивал. А над чем шутить?

– Съёмка будто бы для гламурных журналов, а не для спортивного телеканала.

– Хорошо, пусть так. Пусть гламурные журналы меня замечают, я за любую движуху. Пусть приглашают, – сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.