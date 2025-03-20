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Глава FIS заявил, что допуск российских лыжников будет зависеть от хода мирных переговоров

Глава FIS заявил, что допуск российских лыжников будет зависеть от хода мирных переговоров
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Глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш высказался о том, когда российских лыжников могут вернуть на международные соревнования.

«Я говорю о том, что мы имеем дело со схемой индивидуальных нейтральных спортсменов, и мы ожидаем, что здесь, очевидно, многое произойдёт. Надеемся, что наступит мир, конечно же, начиная с прекращения огня. Я уверен, что за этим постоянно следят все международные федерации.

Мы всегда следовали политике МОК, и мы продолжим делать это. Это означает, что мы посмотрим, что будет рекомендовано международным федерациям», — приводит слова Элиаша ТАСС.

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