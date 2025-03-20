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Коростелёв — об итогах ЧР: поставлю себе четвёрку с плюсом — не хватило личной победы

Коростелёв — об итогах ЧР: поставлю себе четвёрку с плюсом — не хватило личной победы
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Двукратный чемпион мира среди юниоров россиянин Савелий Коростелёв оценил чемпионат России — 2025 в Казани в своём исполнении.

– Какую оценку поставите себе за чемпионат России?
– Четвёрку с плюсом. Неплохо, но не хватило личной победы.

– А с чем это связываете?
– Во-первых, чемпионат России ещё не закончен. Впереди марафон, и я сделаю всё, чтобы выиграть его. И тогда можно будет поставить твёрдую пятёрку. А так, доволен спринтом, не без везения получилось, но всё прошло хорошо. По коньковой гонке, в целом если брать относительно прошлого сезона, то я в коньке добавил.
Хотелось, конечно, победить, лёгкий осадок остался, но гонку провёл неплохо. По скиатлону, возможно, не самая правильная тактика была выбрана, но кто не пробует, тот не пьёт шампанское. Не жалею ни капли, когда-то надо было попробовать такую схему тоже. Так что 4 из 5, всё логично – не было чего-то вау, но в целом всё как надо. Без провалов, это точно.

– По скиатлону поздно включались, берегли себя?
– Нет, так было в разделке. В скиатлоне я уже, наоборот, с самого начала включился. Не то чтобы на все деньги, но с запасом. В определённый момент в классической части, когда ребята начали ко мне подбираться, мне нужно было спуститься в группу и спокойно закончить классическую часть гонки. А я зачем-то попробовал вернуть свой отрыв и в итоге себя накормил. Будет опыт, – сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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