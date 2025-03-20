Лыжник Савелий Коростелёв сравнил сборную Татарстана по лыжам с футбольным «ПСЖ»

Двукратный чемпион мира среди юниоров россиянин Савелий Коростелёв провёл аналогию между сборной Татарстана по лыжам и французским футбольным клубом «ПСЖ».

– С особыми эмоциями выходили на командные гонки за Татарстан, в эстафетах? Сборная Татарстана сейчас едва ли не сильнейшая на российских стартах за всю историю.

– У нас до этого и в Архангельской практически была сборная России в полном составе. По крайней мере основные действующие лица выступали за этот регион. У нас в эстафете каждый выполнял свои задачи по этапу. Мы не гуляли, никто не отлынивал, не надеялся на других, все работали на максимуме. Если говорить про силу команды, то тут как посмотреть, в той же смешанной эстафете состав был очень сильным, но эта гонка как раз показала, что выигрывает команда. Выступление в конкретный момент, а не имена. Заранее гонку на бумаге не выиграть.

– Если приводить примеры из других видов спорта, вы были как «ПСЖ» – собрали вместе лучших из лучших, только вот Лигу чемпионов Париж взять так и не может.

– Наверное так, пока что «ПСЖ» ни разу ЛЧ не брал. Посмотрим, как будет в этом году, – сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.