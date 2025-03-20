Алина Пеклецова победила в разделке на 10 км в рамках юниорского первенства России

Представительница Вологодской области 19-летняя лыжница Алина Пеклецова стала победительницей индивидуальной гонки классическим стилем на первенстве России среди юниоров в Кировске. Она преодолела дистанцию 10 км за 28.44,2.

Серебряную медаль завоевала лыжница из Челябинской области Алёна Плечёва, проигравшая победительнице 55 секунд. Тройку сильнейших замкнула Руслана Дьякова (+1.06,1) из Красноярского края.

Лыжные гонки. Первенство России среди юниоров. Женщины, индивидуальная гонка 10 км:

Алина Пеклецова (Вологодская область) — 28.44,2. Алёна Плечёва (Челябинская область) — отставание 55,3. Руслана Дьякова (Красноярский край) +1.06,1.