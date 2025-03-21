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Кубок мира по лыжным гонкам, 12-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть

Кубок мира по лыжным гонкам, 12-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть
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Сегодня, 21 марта, в Лахти (Финляндия) в рамках заключительного, 12-го этапа Кубка мира — 2024/2025 состоится мужской спринт свободным стилем. Старт квалификации запланирован на 17:38 мск. Трансляцию в прямом эфире (финальные забеги) покажет телеканал «Матч! Арена», начало — в 19:25 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 12, Лахти, Финляндия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация
21 марта 2025, пятница. 17:38 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, 12-й этап. Мужчины. Спринт, свободный стиль. Квалификация. Стартовый лист (частично):

2. Валерио Гронд (Швейцария).
3. Реми Бурден (Франция).
4. Ришар Жув (Франция).
6. Йоханнес Клебо (Норвегия).
8. Эрик Вальнес (Норвегия).
9. Юхан Хегстрём (Швеция).
10. Оскар Вике (Норвегия).
14. Ансгар Эвенсен (Норвегия).
16. Джеймс Скунмейкер (США).
18. Эдвин Ангер (Швеция).
20. Эвен Нортуг (Норвегия).
22. Бен Огден (США).
23. Жуль Шаппа (Франция).
21. Матс Вильям Енссен (Норвегия).
24. Федерико Пеллегрино (Италия).
26. Люка Шанава (Франция).
27. Ондржей Черни (Чехия).
28.Харальд Амундсен (Норвегия).
30. Яник Рибли (Швейцария).
36. Рено Же (Франция).
42. Михал Новак (Чехия).

Общий зачёт КМ по лыжным гонкам
Календарь КМ по лыжным гонкам
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