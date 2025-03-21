Кубок мира по лыжным гонкам, 12-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть

Сегодня, 21 марта, в Лахти (Финляндия) в рамках заключительного, 12-го этапа Кубка мира — 2024/2025 состоится женский спринт свободным стилем. Старт квалификации запланирован на 17:00 мск. Трансляцию в прямом эфире (финальные забеги) покажет телеканал «Матч! Арена», начало — в 19:25 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, 12-й этап. Женщины. Спринт, свободный стиль. Квалификация. Стартовый лист (частично):

1. Моа Илар (Швеция)

4. Виктория Карль (Германия).

6. Джулия Керн (США)

8. Кристине Шистад (Норвегия).

10. Юлье Мюре (Норвегия).

11. Катерина Ганц (Италия).

12. Йоханна Хагстрём (Швеция).

15. Эмма Рибом (Швеция).

16. Лаура Гиммлер (Германия).

18. Колетта Ридцек (Германия).

19. Матильде Мюрвольд (Норвегия).

20. Джессика Диггинс (США).

22. Ясми Йоэнсуу (Финляндия).

24. Надине Фендрих (Швейцария).

25. Кертту Нисканен (Финляндия).

26. Майя Дальквист (Швеция).

29. Федерика Кассоль (Италия).

33. Джина дель Рио (Андорра).