Сергей Устюгов поинтересовался, какую печку лучше ставить в баню

Двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов поинтересовался, как лучше топить баню.

«Приехал в Сыктывкар, немного катаюсь. Самочувствие хорошее, голова немного кружится. Вопрос: какую печку ставить в баню, электрическую или на дровах? Поделитесь мнением. Я просто сегодня катался и думал, что если мне продолжать бегать, то топить, наверное, не очень удобно будет», — сказал Устюгов в видео, опубликованном на его странице в телеграм-канале.

В воскресенье, 23 марта, в Сыктывкаре пройдёт гонка на 50 км классическим стилем в рамках чемпионата России — 2025. Ранее спортсмен заявлял, что пропустит этап Кубка России — 2024/2025 в Сыктывкаре и 50-километровый марафон на ЧР.