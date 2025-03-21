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«Радует, что женщина». Вяльбе — об избрании Ковентри президентом МОК

«Радует, что женщина». Вяльбе — об избрании Ковентри президентом МОК
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала избрание зимбабвийки Кирсти Ковентри президентом Международного олимпийского комитета (МОК).

«Один в поле не воин, надо смотреть, кто у неё в команде будет. То, что МОК впервые возглавила женщина, это радует. Тем более это женщина из спорта, а в её высказываниях были обнадёживающие проблески. Что все атлеты должны соревноваться. Будем надеяться на конструктивный диалог», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Кирсти Ковентри приступит к исполнению своих обязанностей с 24 июня 2025 года.

Отметим, что 41-летняя Ковентри стала первой в истории женщиной-президентом МОК. Также она стала вторым по молодости президентом организации после Пьера де Кубертена.

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