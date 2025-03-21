Итальянка Кассоль показала лучший результат в квалификации спринта на Кубке мира в Лахти
Итальянская лыжница Федерика Кассоль показала лучший результат в квалификации спринта свободным стилем на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Лахти (Финляндия). Она преодолела дистанцию за 3.11,0.
Второй результат показала финская лыжница Ясми Йоэнсуу, отстав от лидера на 0,2. Тройку сильнейших замкнула Йоханна Хагстрём из Швеции (+1,4).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Спринт свободным стилем. Женщины. Квалификация:
- Федерика Кассоль (Италия) — 2.11,0.
- Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — отставание 0,2.
- Йоханна Хагстрём (Швеция) +1,4.
- Матильде Мюрвольд (Норвегия) +1,4.
- Моа Лундгрен (Швеция) +1,8.
- Элена Рисе Йонсен (Норвегия) +2,1.
- Надине Фендрих (Швейцария) +2,2.
- Майя Дальквист (Швеция) +2,6.
- Виктория Карль (Германия) +3,5.
- Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +3,6.
Материалы по теме
Комментарии