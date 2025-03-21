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Итальянка Кассоль показала лучший результат в квалификации спринта на Кубке мира в Лахти

Итальянка Кассоль показала лучший результат в квалификации спринта на Кубке мира в Лахти
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Итальянская лыжница Федерика Кассоль показала лучший результат в квалификации спринта свободным стилем на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Лахти (Финляндия). Она преодолела дистанцию за 3.11,0.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 12, Лахти, Финляндия
Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация
21 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Окончено

Второй результат показала финская лыжница Ясми Йоэнсуу, отстав от лидера на 0,2. Тройку сильнейших замкнула Йоханна Хагстрём из Швеции (+1,4).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Спринт свободным стилем. Женщины. Квалификация:

  1. Федерика Кассоль (Италия) — 2.11,0.
  2. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — отставание 0,2.
  3. Йоханна Хагстрём (Швеция) +1,4.
  4. Матильде Мюрвольд (Норвегия) +1,4.
  5. Моа Лундгрен (Швеция) +1,8.
  6. Элена Рисе Йонсен (Норвегия) +2,1.
  7. Надине Фендрих (Швейцария) +2,2.
  8. Майя Дальквист (Швеция) +2,6.
  9. Виктория Карль (Германия) +3,5.
  10. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +3,6.
Календарь Кубка мира - 2024/2025
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