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Итальянка Кассоль показала лучший результат в квалификации спринта на Кубке мира в Лахти

Итальянская лыжница Федерика Кассоль показала лучший результат в квалификации спринта свободным стилем на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Лахти (Финляндия). Она преодолела дистанцию за 3.11,0.

Второй результат показала финская лыжница Ясми Йоэнсуу, отстав от лидера на 0,2. Тройку сильнейших замкнула Йоханна Хагстрём из Швеции (+1,4).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Спринт свободным стилем. Женщины. Квалификация:

Федерика Кассоль (Италия) — 2.11,0. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — отставание 0,2. Йоханна Хагстрём (Швеция) +1,4. Матильде Мюрвольд (Норвегия) +1,4. Моа Лундгрен (Швеция) +1,8. Элена Рисе Йонсен (Норвегия) +2,1. Надине Фендрих (Швейцария) +2,2. Майя Дальквист (Швеция) +2,6. Виктория Карль (Германия) +3,5. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +3,6.