Француз Люка Шанава стал лучшим в квалификации спринта на КМ в Лахти, Клебо — третий

Французский лыжник Люка Шанава показал лучший результат в квалификации спринта свободным стилем на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Лахти (Финляндия). Он преодолел дистанцию за 2.46,0.

Вторым стал представитель Швеции Эдвин Ангер, отстав от лидера на 0,4. Тройку сильнейших замкнул пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо (+1,2).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Спринт свободным стилем. Мужчины. Квалификация:

Люка Шанава (Франция) — 2.46,0. Эдвин Ангер (Швеция) — отставание 0,4. Йоханнес Клебо (Норвегия) +1,2. Федерико Пеллегрино (Италия) +1,2. Эрик Вальнес (Норвегия) +1,4. Ян Штёльбен (Германия) +2,8. Жуль Шаппа (Франция) +2,9. Йони Мяки (Финляндия) +3,0.