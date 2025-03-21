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Француз Люка Шанава стал лучшим в квалификации спринта на КМ в Лахти, Клебо — третий

Француз Люка Шанава стал лучшим в квалификации спринта на КМ в Лахти, Клебо — третий
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Французский лыжник Люка Шанава показал лучший результат в квалификации спринта свободным стилем на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Лахти (Финляндия). Он преодолел дистанцию за 2.46,0.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 12, Лахти, Финляндия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация
21 марта 2025, пятница. 17:38 МСК
Окончено

Вторым стал представитель Швеции Эдвин Ангер, отстав от лидера на 0,4. Тройку сильнейших замкнул пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо (+1,2).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Спринт свободным стилем. Мужчины. Квалификация:

  1. Люка Шанава (Франция) — 2.46,0.
  2. Эдвин Ангер (Швеция) — отставание 0,4.
  3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +1,2.
  4. Федерико Пеллегрино (Италия) +1,2.
  5. Эрик Вальнес (Норвегия) +1,4.
  6. Ян Штёльбен (Германия) +2,8.
  7. Жуль Шаппа (Франция) +2,9.
  8. Йони Мяки (Финляндия) +3,0.
Календарь Кубка мира - 2024/2025
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