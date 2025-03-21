Йоханнес Клебо завоевал спринтерский Кубок мира, пройдя квалификацию в Лахти

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо обеспечил себе победу в спринтерском Кубке мира после успешной квалификации на этапе в Лахти (Финляндия). Норвежец станет победителем вне зависимости от дальнейшего исхода гонки.

Клебо также стал победителем общего зачёта Кубка мира. После победы в спринте свободным стилем на 11-м этапе Кубка мира — 2024/2025 в Таллине он набрал 1928 очков и стал недосягаемым для ближайшего преследователя шведа Эдвина Ангера, отставание которого составляет более 300 очков.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Спринт свободным стилем. Мужчины. Квалификация:

Люка Шанава (Франция) — 2.46,0. Эдвин Ангер (Швеция) — отставание 0,4. Йоханнес Клебо (Норвегия) +1,2. Федерико Пеллегрино (Италия) +1,2. Эрик Вальнес (Норвегия) +1,4. Ян Штёльбен (Германия) +2,8. Жуль Шаппа (Франция) +2,9. Йони Мяки (Финляндия) +3,0.