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Йоханнес Клебо завоевал спринтерский Кубок мира, пройдя квалификацию в Лахти

Йоханнес Клебо завоевал спринтерский Кубок мира, пройдя квалификацию в Лахти
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Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо обеспечил себе победу в спринтерском Кубке мира после успешной квалификации на этапе в Лахти (Финляндия). Норвежец станет победителем вне зависимости от дальнейшего исхода гонки.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 12, Лахти, Финляндия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация
21 марта 2025, пятница. 17:38 МСК
Окончено

Клебо также стал победителем общего зачёта Кубка мира. После победы в спринте свободным стилем на 11-м этапе Кубка мира — 2024/2025 в Таллине он набрал 1928 очков и стал недосягаемым для ближайшего преследователя шведа Эдвина Ангера, отставание которого составляет более 300 очков.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Спринт свободным стилем. Мужчины. Квалификация:

  1. Люка Шанава (Франция) — 2.46,0.
  2. Эдвин Ангер (Швеция) — отставание 0,4.
  3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +1,2.
  4. Федерико Пеллегрино (Италия) +1,2.
  5. Эрик Вальнес (Норвегия) +1,4.
  6. Ян Штёльбен (Германия) +2,8.
  7. Жуль Шаппа (Франция) +2,9.
  8. Йони Мяки (Финляндия) +3,0.
Календарь Кубка мира - 2024/2025
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