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Юлия Ступак вошла в состав участников масс‑старта на 50 км на ЧР в Сыктывкаре

Юлия Ступак вошла в состав участников масс‑старта на 50 км на ЧР в Сыктывкаре
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Юлия Ступак вошла в состав участников масс-старта на 50 км на чемпионате России — 2025, который проходит в Сыктывкаре. Об этом стало известно из стартовых протоколов, опубликованных на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Выльгорт
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
22 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Не началось

Ранее Юлия Ступак планировала выступить в спринте на ЧР, но отказалась от участия из-за болезни.

В июле прошлого года Ступак вышла из состава сборной России по собственному желанию с целью попробовать свои силы вне спорта и теперь тренируется в свободном режиме. Она не выступала на этапах Кубка России — 2024/2025.

Календарь чемпионата России - 2025
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