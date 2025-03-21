Юлия Ступак вошла в состав участников масс‑старта на 50 км на ЧР в Сыктывкаре

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Юлия Ступак вошла в состав участников масс-старта на 50 км на чемпионате России — 2025, который проходит в Сыктывкаре. Об этом стало известно из стартовых протоколов, опубликованных на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Ранее Юлия Ступак планировала выступить в спринте на ЧР, но отказалась от участия из-за болезни.

В июле прошлого года Ступак вышла из состава сборной России по собственному желанию с целью попробовать свои силы вне спорта и теперь тренируется в свободном режиме. Она не выступала на этапах Кубка России — 2024/2025.