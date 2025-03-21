Колетта Ридцек выиграла спринт свободным стилем на Кубке мира в Лахти, Шистад — вторая

Немецкая лыжница Колетта Ридцек стала победительницей спринта свободным стилем на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Лахти (Финляндия). Она преодолела дистанцию за 3.05,6.

Второй стала представительница Норвегии Кристине Ставос Шистад, отстав от лидера на 0,2. Тройку сильнейших замкнула Надине Фендрих из Швейцарии (+0,4).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Спринт свободным стилем. Женщины. Финал:

Колетта Ридцек (Германия) — 3.05,6. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — отставание 0,2. Надине Фендрих (Швейцария) +0,4. Йоханна Хагстрём (Швеция) +0,5. Матильде Мюрвольд (Норвегия) +0,7. Ясмин Кяхяря (Финляндия) +1,2.