Колетта Ридцек выиграла спринт свободным стилем на Кубке мира в Лахти, Шистад — вторая
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Немецкая лыжница Колетта Ридцек стала победительницей спринта свободным стилем на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Лахти (Финляндия). Она преодолела дистанцию за 3.05,6.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 12, Лахти, Финляндия
Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
21 марта 2025, пятница. 20:55 МСК
Окончено
1
Колетта Ридцек
Германия
3:05.6
2
Кристине Ставос Шистад
Норвегия
+0.2
3
Надине Фендрих
Швейцария
+0.4
Второй стала представительница Норвегии Кристине Ставос Шистад, отстав от лидера на 0,2. Тройку сильнейших замкнула Надине Фендрих из Швейцарии (+0,4).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Спринт свободным стилем. Женщины. Финал:
- Колетта Ридцек (Германия) — 3.05,6.
- Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — отставание 0,2.
- Надине Фендрих (Швейцария) +0,4.
- Йоханна Хагстрём (Швеция) +0,5.
- Матильде Мюрвольд (Норвегия) +0,7.
- Ясмин Кяхяря (Финляндия) +1,2.
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