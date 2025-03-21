Йоханнес Клебо выиграл спринт свободным стилем на Кубке мира в Лахти, Жуль Шаппа — второй
Поделиться
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта свободным стилем на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Лахти (Финляндия). Он преодолел дистанцию за 2.45,4.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 12, Лахти, Финляндия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
21 марта 2025, пятница. 21:08 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:45.4
2
Жуль Шаппа
Франция
+0.4
3
Федерико Пеллегрино
Италия
+0.6
Вторым стал француз Жуль Шаппа, отстав от лидера на 0,4. Тройку сильнейших замкнул итальянец Федерико Пеллегрино (+0,6).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Лахти (Финляндия). Спринт свободным стилем. Мужчины. Финал:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.45,4.
- Жуль Шаппа (Франция) — отставание 0,4.
- Федерико Пеллегрино (Италия) +0,6.
- Валерио Гронд (Швейцария) +0,9.
- Эрик Вальнес (Норвегия) +1,3.
- Джеймс Клинтон Скунмейкер (США) +1,4.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 марта 2025
-
21:47
-
21:19
-
21:08
-
20:12
-
18:29
-
18:23
-
17:34
-
16:18
-
15:32
-
12:37
-
11:00
-
10:30
- 20 марта 2025
-
18:27
-
13:18
-
12:20
-
11:55
-
11:30
-
11:17
-
11:05
-
10:52
-
10:40
-
10:29
-
10:15
-
10:05
-
09:58
-
09:22
-
08:30
-
00:15
-
00:13
- 19 марта 2025
-
23:52
-
23:50
-
21:45
-
21:30
-
18:36
-
17:58