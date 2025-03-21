Йоханнес Клебо выиграл спринт свободным стилем на Кубке мира в Лахти, Жуль Шаппа — второй

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта свободным стилем на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Лахти (Финляндия). Он преодолел дистанцию за 2.45,4.

Вторым стал француз Жуль Шаппа, отстав от лидера на 0,4. Тройку сильнейших замкнул итальянец Федерико Пеллегрино (+0,6).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Лахти (Финляндия). Спринт свободным стилем. Мужчины. Финал:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.45,4. Жуль Шаппа (Франция) — отставание 0,4. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,6. Валерио Гронд (Швейцария) +0,9. Эрик Вальнес (Норвегия) +1,3. Джеймс Клинтон Скунмейкер (США) +1,4.