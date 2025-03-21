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Йоханнес Клебо выиграл спринт свободным стилем на Кубке мира в Лахти, Жуль Шаппа — второй

Йоханнес Клебо выиграл спринт свободным стилем на Кубке мира в Лахти, Жуль Шаппа — второй
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта свободным стилем на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Лахти (Финляндия). Он преодолел дистанцию за 2.45,4.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 12, Лахти, Финляндия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
21 марта 2025, пятница. 21:08 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:45.4
2
Жуль Шаппа
Франция
+0.4
3
Федерико Пеллегрино
Италия
+0.6

Вторым стал француз Жуль Шаппа, отстав от лидера на 0,4. Тройку сильнейших замкнул итальянец Федерико Пеллегрино (+0,6).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Лахти (Финляндия). Спринт свободным стилем. Мужчины. Финал:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.45,4.
  2. Жуль Шаппа (Франция) — отставание 0,4.
  3. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,6.
  4. Валерио Гронд (Швейцария) +0,9.
  5. Эрик Вальнес (Норвегия) +1,3.
  6. Джеймс Клинтон Скунмейкер (США) +1,4.
Календарь Кубка мира - 2024/2025
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