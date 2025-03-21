Колетта Ридцек — первая немка, одержавшая личную победу на КМ после Карль в 2023 году

Немецкая лыжница Колетта Ридцек одержала первую победу на Кубке мира. Предыдущий раз представительницы Германии побеждали в личной гонке в 2023 году, когда Виктория Карль выиграла разделку в Тронхейме.

Сегодня, 21 марта, Колетта Ридцек стала победительницей спринта свободным стилем на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Лахти (Финляндия). Она преодолела дистанцию за 3.05,6.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Спринт свободным стилем. Женщины. Финал:

Колетта Ридцек (Германия) — 3.05,6. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — отставание 0,2. Надине Фендрих (Швейцария) +0,4. Йоханна Хагстрём (Швеция) +0,5. Матильде Мюрвольд (Норвегия) +0,7. Ясмин Кяхяря (Финляндия) +1,2.