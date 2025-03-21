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Колетта Ридцек — первая немка, одержавшая личную победу на КМ после Карль в 2023 году

Колетта Ридцек — первая немка, одержавшая личную победу на КМ после Карль в 2023 году
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Немецкая лыжница Колетта Ридцек одержала первую победу на Кубке мира. Предыдущий раз представительницы Германии побеждали в личной гонке в 2023 году, когда Виктория Карль выиграла разделку в Тронхейме.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 12, Лахти, Финляндия
Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
21 марта 2025, пятница. 20:55 МСК
Окончено
1
Колетта Ридцек
Германия
3:05.6
2
Кристине Ставос Шистад
Норвегия
+0.2
3
Надине Фендрих
Швейцария
+0.4

Сегодня, 21 марта, Колетта Ридцек стала победительницей спринта свободным стилем на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Лахти (Финляндия). Она преодолела дистанцию за 3.05,6.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Спринт свободным стилем. Женщины. Финал:

  1. Колетта Ридцек (Германия) — 3.05,6.
  2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — отставание 0,2.
  3. Надине Фендрих (Швейцария) +0,4.
  4. Йоханна Хагстрём (Швеция) +0,5.
  5. Матильде Мюрвольд (Норвегия) +0,7.
  6. Ясмин Кяхяря (Финляндия) +1,2.
Календарь Кубка мира - 2024/2025
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