Спринтерский зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо выиграл, Вальнес — 2-й, Ангер — 3-й

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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринтерского зачёта Кубка мира — 2024/2025. После заключительного этапа в финском Лахти в его активе 927 очков.

Вторую строчку занимает его соотечественник Эрик Вальнес с результатом 742 очка. Тройку сильнейших замыкает швед Эдвин Ангер (706).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Спринтерский зачёт. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 817 очков.

2. Эрик Вальнес (Норвегия) — 742.

3. Эдвин Ангер (Швеция) — 706.

4. Люка Шанава (Франция) — 666.

5. Эвен Нортуг (Норвегия) — 626.

6. Федерико Пеллегрино (Италия) — 596.

7. Бен Огден (США) — 500.

8. Лаури Вуоринен (Финляндия) — 469.