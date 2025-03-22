Спринтерский зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо выиграл, Вальнес — 2-й, Ангер — 3-й

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринтерского зачёта Кубка мира — 2024/2025. После заключительного этапа в финском Лахти в его активе 927 очков.
Вторую строчку занимает его соотечественник Эрик Вальнес с результатом 742 очка. Тройку сильнейших замыкает швед Эдвин Ангер (706).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Спринтерский зачёт. Мужчины:
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 817 очков.
2. Эрик Вальнес (Норвегия) — 742.
3. Эдвин Ангер (Швеция) — 706.
4. Люка Шанава (Франция) — 666.
5. Эвен Нортуг (Норвегия) — 626.
6. Федерико Пеллегрино (Италия) — 596.
7. Бен Огден (США) — 500.
8. Лаури Вуоринен (Финляндия) — 469.