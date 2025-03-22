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Чемпионат России — 2025 по лыжам, женщины: во сколько гонка на 50 км, где смотреть

Сегодня, 22 марта, в рамках чемпионата России — 2025 состоится женская гонка с общего старта на 50 км классическим стилем. Старт запланирован на 10:00 мск. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы холдинга «Матч ТВ».

Чемпионат России — 2025. Женщины, масс-старт 50 км. Стартовый лист (частично):

1. Татьяна Сорина (Тюменская область).

2. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).

3. Арина Кусургашева (Москва).

4. Дарья Канева (Республика Коми).

5. Елизавета Шалабода (Москва).

12. Ольга Сергеева (Республика Татарстан).

20. Наталья Крамаренко (Свердловская область).

24. Анастасия Власова (Республика Коми).

40. Юлия Ступак (Республика Коми).