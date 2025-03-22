Кубок мира по лыжным гонкам, 12-й этап, женщины: во сколько командный спринт, где смотреть

Сегодня, 22 марта, в Лахти (Финляндия) в рамках заключительного, 12-го этапа Кубка мира — 2024/2025 состоится женский командный спринт свободным стилем. Старт квалификации запланирован на 12:40 мск. Трансляцию в прямом эфире (финальные забеги) покажет телеканал «Матч! Арена», начало — в 14:35 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, 12-й этап. Женщины. Командный принт, свободный стиль. Квалификация. Стартовый лист (частично):

1. Финляндия (Ясмин Кяхяря, Ясми Йоэнсуу).

2. Швеция ( Йоханна Хагстрём, Майя Дальквист).

3. Германия (Колетта Ридцек, Лаура Гиммлер).

4. Швейцария (Аня Вебер, Надине Фендрих).

5. Швеция (Моа Илар, Моа Лундгрен).

6. Норвегия (Матильде Мюрвольд, Кристине Шистад).

7. Италия (Катерина Ганц, Федерика Кассоль).

8. Норвегия-2 (Юлье Мюре, Элена Рисе Йонсен).