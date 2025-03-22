Кубок мира по лыжным гонкам, 12-й этап, мужчины: во сколько командный спринт, где смотреть

Сегодня, 22 марта, в Лахти (Финляндия) в рамках заключительного, 12-го этапа Кубка мира — 2024/2025 состоится мужской командный спринт свободным стилем. Старт квалификации запланирован на 13:07 мск. Трансляцию в прямом эфире (финальные забеги) покажет телеканал «Матч! Арена», начало — в 14:35 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, 12-й этап. Мужчины. Командный спринт, свободный стиль. Квалификация. Стартовый лист (частично):

1. США (Бен Огден, Гус Шумахер).

2. Италия (Давиде Грац, Федерико Пеллегрино).

3. Норвегия (Эвен Нортуг, Йоханнес Клебо).

4. Швейцария (Яник Рибли, Валерио Гронд).

5. Швеция (Манс Скоглунд, Эдвин Ангер).

6. Франция (Ришар Жув, Жуль Шаппа).

8. Франция-2 (Рено Же, Люка Шанава).

9. Чехия (Иржи Туз, Михал Новак).

10. Норвегия-2 (Оскар Вике, Матс Вильям Енссен).