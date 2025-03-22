В женском марафоне на чемпионате России по лыжам произошёл массовый завал

В эти минуты в Выльгорте проходит женский масс-старт на 50 км классическим стилем в рамках чемпионата России — 2025. В самом начале гонки произошёл массовый завал лыжниц.

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Юлия Ступак, вернувшаяся в гонки после долгого перерыва, смогла обойти завал и избежать падения. В марафоне не принимает участия олимпийская чемпионка Наталья Терентьева.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В воскресенье, 23 марта, лыжный марафон с общего старта пробегут мужчины. В апреле будут разыграны последние медали чемпионата России — 2025 по лыжным гонкам. Женщины вновь будут соревноваться в гонке с общего старта на 50 км (свободный стиль). Мужчины пробегут сверхмарафон на 70 км.