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В женском марафоне на чемпионате России по лыжам произошёл массовый завал

В женском марафоне на чемпионате России по лыжам произошёл массовый завал
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В эти минуты в Выльгорте проходит женский масс-старт на 50 км классическим стилем в рамках чемпионата России — 2025. В самом начале гонки произошёл массовый завал лыжниц.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Выльгорт
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
22 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Идёт
1
Татьяна Сорина
Тюменская область
2
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
3
Арина Кусургашева
Москва - Республика Алтай

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Юлия Ступак, вернувшаяся в гонки после долгого перерыва, смогла обойти завал и избежать падения. В марафоне не принимает участия олимпийская чемпионка Наталья Терентьева.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В воскресенье, 23 марта, лыжный марафон с общего старта пробегут мужчины. В апреле будут разыграны последние медали чемпионата России — 2025 по лыжным гонкам. Женщины вновь будут соревноваться в гонке с общего старта на 50 км (свободный стиль). Мужчины пробегут сверхмарафон на 70 км.

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