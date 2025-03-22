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Маслакова выиграла первый в истории женский марафон на 50 км в рамках ЧР, Ступак — 21-я

Маслакова выиграла первый в истории женский марафон на 50 км в рамках ЧР, Ступак — 21-я
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Сегодня, 22 марта, в рамках чемпионата России — 2025 по лыжным гонкам прошёл женский масс-старт на 50 км классическим стилем. Победительницей марафона стала Елизавета Маслакова, преодолевшая дистанцию за 2:28.05,5.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Выльгорт
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
22 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Елизавета Маслакова
Москва
2:28:05.7
2
Дарья Канева
Республика Коми
+2.80
3
Татьяна Сорина
Тюменская область
+3.70

Серебряную медаль завоевала Дарья Канева, проигравшая победительнице 2,8 секунды. Тройку призёров замкнула Татьяна Сорина (+3,7). Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Юлия Ступак, вернувшаяся в гонки после долгого перерыва, заняла 21-е место.

Нельзя не отметить, что это первый женский марафон на 50 км в истории чемпионатов России по лыжам.

Чемпионат России — 2025. Женщины, масс-старт 50 км, классический стиль:

  1. Елизавета Маслакова (Московская область) — 2:28.05,5.
  2. Дарья Канева (Республика Коми) — отставание 2,8.
  3. Татьяна Сорина (Тюменская область) +3,7.
  4. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +8,7.
  5. Лариса Рясина (Республика Татарстан) +48,2.
  6. Ольга Сергеева (Республика Татарстан) +55,2.
Общий зачёт ЧР по лыжным гонкам
Календарь ЧР по лыжным гонкам
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