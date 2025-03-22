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Маслакова выиграла первый в истории женский марафон на 50 км в рамках ЧР, Ступак — 21-я

Сегодня, 22 марта, в рамках чемпионата России — 2025 по лыжным гонкам прошёл женский масс-старт на 50 км классическим стилем. Победительницей марафона стала Елизавета Маслакова, преодолевшая дистанцию за 2:28.05,5.

Серебряную медаль завоевала Дарья Канева, проигравшая победительнице 2,8 секунды. Тройку призёров замкнула Татьяна Сорина (+3,7). Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Юлия Ступак, вернувшаяся в гонки после долгого перерыва, заняла 21-е место.

Нельзя не отметить, что это первый женский марафон на 50 км в истории чемпионатов России по лыжам.

Чемпионат России — 2025. Женщины, масс-старт 50 км, классический стиль: