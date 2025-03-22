Маслакова выиграла первый в истории женский марафон на 50 км в рамках ЧР, Ступак — 21-я
Поделиться
Сегодня, 22 марта, в рамках чемпионата России — 2025 по лыжным гонкам прошёл женский масс-старт на 50 км классическим стилем. Победительницей марафона стала Елизавета Маслакова, преодолевшая дистанцию за 2:28.05,5.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Выльгорт
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
22 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Елизавета Маслакова
Москва
2:28:05.7
2
Дарья Канева
Республика Коми
+2.80
3
Татьяна Сорина
Тюменская область
+3.70
Серебряную медаль завоевала Дарья Канева, проигравшая победительнице 2,8 секунды. Тройку призёров замкнула Татьяна Сорина (+3,7). Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Юлия Ступак, вернувшаяся в гонки после долгого перерыва, заняла 21-е место.
Нельзя не отметить, что это первый женский марафон на 50 км в истории чемпионатов России по лыжам.
Чемпионат России — 2025. Женщины, масс-старт 50 км, классический стиль:
- Елизавета Маслакова (Московская область) — 2:28.05,5.
- Дарья Канева (Республика Коми) — отставание 2,8.
- Татьяна Сорина (Тюменская область) +3,7.
- Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +8,7.
- Лариса Рясина (Республика Татарстан) +48,2.
- Ольга Сергеева (Республика Татарстан) +55,2.
Комментарии
- 22 марта 2025
-
13:07
-
12:32
-
10:45
-
10:29
-
10:15
-
09:38
-
09:24
- 21 марта 2025
-
21:47
-
21:19
-
21:08
-
20:12
-
18:29
-
18:23
-
17:34
-
16:18
-
15:32
-
12:37
-
11:00
-
10:30
- 20 марта 2025
-
18:27
-
13:18
-
12:20
-
11:55
-
11:30
-
11:17
-
11:05
-
10:52
-
10:40
-
10:29
-
10:15
-
10:05
-
09:58
-
09:22
-
08:30
-
00:15