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Шведские лыжницы Илар и Лундгрен показали лучшее время в прологе командного спринта на КМ

В Лахти (Финляндия) завершилась квалификация женского командного спринта свободным стилем в рамках 12-го этапа Кубка мира — 2024/2025 по лыжным гонкам. Первое место заняли шведки Моа Илар и Моа Лундгрен. Их суммарное время 6.22,67.

Вторыми в финал квалифицировались Ясмин Кяхяря и Ясми Йоэнсуу из Финляндии, проигравшие лидерам 1,8 секунды. Тройку лучших замкнули представительницы Германии Колетта Ридцек и Лаура Гиммлер (4,1).

В финальном забеге выступят 15 лучших команд по суммам результатов их представителей в квалификации.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, 12-й этап. Женщины. Командный принт, свободный стиль. Квалификация: