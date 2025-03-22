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Шведские лыжницы Илар и Лундгрен показали лучшее время в прологе командного спринта на КМ

Шведские лыжницы Илар и Лундгрен показали лучшее время в прологе командного спринта на КМ
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В Лахти (Финляндия) завершилась квалификация женского командного спринта свободным стилем в рамках 12-го этапа Кубка мира — 2024/2025 по лыжным гонкам. Первое место заняли шведки Моа Илар и Моа Лундгрен. Их суммарное время 6.22,67.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 12, Лахти, Финляндия
Женщины. Командный Спринт Свободный стиль. Квалификация
22 марта 2025, суббота. 12:40 МСК
Окончено

Вторыми в финал квалифицировались Ясмин Кяхяря и Ясми Йоэнсуу из Финляндии, проигравшие лидерам 1,8 секунды. Тройку лучших замкнули представительницы Германии Колетта Ридцек и Лаура Гиммлер (4,1).

В финальном забеге выступят 15 лучших команд по суммам результатов их представителей в квалификации.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, 12-й этап. Женщины. Командный принт, свободный стиль. Квалификация:

  1. Швеция (Йоханна Хагстрём, Майя Дальквист) - 6.22,67.
  2. Финляндия (Ясмин Кяхяря, Ясми Йоэнсуу) — отставание 1,8.
  3. Германия (Колетта Ридцек, Лаура Гиммлер) +4,1.
Общий зачёт КМ по лыжным гонкам
Календарь КМ по лыжным гонкам
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Новости. Лыжи
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