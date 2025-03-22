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Французы Же и Шанава показали лучшее время в квалификации командного спринта на КМ

В Лахти (Финляндия) завершилась квалификация мужского командного спринта свободным стилем в рамках 12-го этапа Кубка мира — 2024/2025 по лыжным гонкам. Первое место заняли французы Рено Же и Люка Шанава.

Вторыми в финал квалифицировались Эвен Нортуг и Йоханнес Клебо из Норвегии, проигравшие лидерам 0,08 секунды. Тройку сильнейших замкнули представители Швейцарии Яник Рибли и Валерио Гронд (0,69).

В финальном забеге выступят 15 лучших команд по суммам результатов их представителей в квалификации.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, 12-й этап. Мужчины. Командный спринт, свободный стиль. Квалификация:

1. Франция (Рено Же, Люка Шанава) — 5.35,62.

2. Норвегия (Эвен Нортуг, Йоханнес Клебо) — отставание 0,08.

3. Швейцария (Яник Рибли, Валерио Гронд) — +0,69.