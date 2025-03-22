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Немки Гиммлер и Ридцек выиграли командный спринт коньком на этапе Кубка мира в Лахти

Немки Гиммлер и Ридцек выиграли командный спринт коньком на этапе Кубка мира в Лахти
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Немецкие лыжницы Лаура Гиммлер и Колетта Ридцек выиграли финал командного спринта свободным стилем в рамках 12-го, заключительного этапа Кубка мира – 2024/2025, который проходит в Лахти (Финляндия). Вторыми к финишу пришли спортсменки из первой сборной Швеции — Йоханна Хагстрём и Майя Дальквист. Тройку призёров замкнули Аня Вебер и Надине Фендрих из Швейцарии.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 12, Лахти, Финляндия
Женщины. Командный Спринт Свободный стиль. Финал
22 марта 2025, суббота. 14:40 МСК
Окончено
1
Германия
2
Швеция
3
Швейцария

Лыжные гонки. Кубок мира, 12-й этап, Лахти. Командный спринт, свободный стиль. Женщины. Финал:

  1. Лаура Гиммлер/Колетта Ридцек (Германия-1) — 18.22,32.
  2. Йоханна Хагстрём/Майя Дальквист (Швеция-1) — отставание 0,17.
  3. Аня Вебер/Надине Фендрих (Швейцария-1) +0,73.
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