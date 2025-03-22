Немки Гиммлер и Ридцек выиграли командный спринт коньком на этапе Кубка мира в Лахти

Немецкие лыжницы Лаура Гиммлер и Колетта Ридцек выиграли финал командного спринта свободным стилем в рамках 12-го, заключительного этапа Кубка мира – 2024/2025, который проходит в Лахти (Финляндия). Вторыми к финишу пришли спортсменки из первой сборной Швеции — Йоханна Хагстрём и Майя Дальквист. Тройку призёров замкнули Аня Вебер и Надине Фендрих из Швейцарии.

Лыжные гонки. Кубок мира, 12-й этап, Лахти. Командный спринт, свободный стиль. Женщины. Финал: