Легков — об Овечкине: уникальный человек, который рождается раз в 100 лет, как Фелпс, Болт

Олимпийский чемпион российский лыжник Александр Легков поделился впечатлениями от игры Александра Овечкина, сравнив его с Майклом Фелпсом и Усэйном Болтом.

«Всё время слежу за тем, сколько остаётся до рекорда Гретцки. Овечкин — это уникальный человек, который рождается раз в 100 лет, как Майкл Фелпс, Усэйн Болт и Александр Большунов.

Саша точно из этого ряда спортсменов, он творит невероятные вещи на льду. Недавно был момент: он не стал забивать в пустые ворота, а отдал классный пас, по-моему, это было очень круто. Он силён по всем параметрам. Саша — огромный молодец», — приводит слова Легкова «РИА Новости».

У 39-летнего Александра Овечкина 888 заброшенных шайб за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Снайперский рекорд Уэйна Гретцки — 894 шайбы.

На счету американского пловца Майкла Фелпса рекордные 23 золотые олимпийские медали. Усэйн Болт является рекордсменом мира в беге на 100 метров с результатом 9,58 секунды и восьмикратным олимпийским чемпионом.