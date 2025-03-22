Йоханнес Клебо и Эвен Нортуг выиграли командный спринт на заключительном этапе Кубка мира

В Лахти (Финляндия) завершился мужской командный спринт свободным стилем в рамках 12-го, заключительного этапа Кубка мира — 2024/2025 по лыжным гонкам. Первое место заняли норвежцы Эвен Нортуг и Йоханнес Клебо.

Вторыми оказались швейцарские лыжники Яник Рибли и Валерио Гронд, проигравшие лидерам 1,67 секунды. Тройку сильнейших замкнули представители Франции Ришар Жув и Жуль Шаппа (1,87).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, 12-й этап. Мужчины. Командный спринт, свободный стиль. Результат:

1. Норвегия (Эвен Нортуг, Йоханнес Клебо)— 16.22,6.

2. Швейцария (Яник Рибли, Валерио Гронд) — отставание 1,67.

3. Франция (Ришар Жув, Жуль Шаппа) + 1,87.