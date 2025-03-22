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Йоханнес Клебо и Эвен Нортуг выиграли командный спринт на заключительном этапе Кубка мира

Йоханнес Клебо и Эвен Нортуг выиграли командный спринт на заключительном этапе Кубка мира
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В Лахти (Финляндия) завершился мужской командный спринт свободным стилем в рамках 12-го, заключительного этапа Кубка мира — 2024/2025 по лыжным гонкам. Первое место заняли норвежцы Эвен Нортуг и Йоханнес Клебо.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 12, Лахти, Финляндия
Мужчины. Командный Спринт Свободный стиль. Финал
22 марта 2025, суббота. 15:12 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Швейцария
3
Франция

Вторыми оказались швейцарские лыжники Яник Рибли и Валерио Гронд, проигравшие лидерам 1,67 секунды. Тройку сильнейших замкнули представители Франции Ришар Жув и Жуль Шаппа (1,87).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, 12-й этап. Мужчины. Командный спринт, свободный стиль. Результат:

1. Норвегия (Эвен Нортуг, Йоханнес Клебо)— 16.22,6.
2. Швейцария (Яник Рибли, Валерио Гронд) — отставание 1,67.
3. Франция (Ришар Жув, Жуль Шаппа) + 1,87.

Календарь КМ по лыжным гонкам
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