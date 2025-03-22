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Большунов заявлен в стартовом протоколе марафона на чемпионате России — 2025

Большунов заявлен в стартовом протоколе марафона на чемпионате России — 2025
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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявлен на масс‑старт на 50 км классическим стилем на чемпионате России — 2025 в Сыктывкаре. Об этом стало известно из стартовых протоколов, опубликованных на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Выльгорт
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Нет данных

Марафон в Сыктывкаре состоится в воскресенье, 23 марта. Старт запланирован на 10:00 мск. В гонке примут участие 57 лыжников. Большунов заявлен под третьим номером.

Ранее Александр Большунов пропустил гонку с раздельным стартом на 10 км на Кубке России — 2024/2025 из-за проблем со спиной.

Напомним, в рамках женского марафона победу одержала москвичка Елизавета Маслакова.

Календарь чемпионата России - 2025
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