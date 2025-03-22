Медальный зачёт чемпионата России по лыжным гонкам на 22 марта

Сегодня, 22 марта, состоялся очередной соревновательный день на чемпионате России по лыжным гонкам — 2025, который проходит в Казани. Сборная Татарстана лидирует в общем медальном зачёте. В её активе семь золотых, три серебряные и три бронзовые медали.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата России по состоянию на 22 марта:

Республика Татарстан - 7 золотых, 3 серебряные, 3 бронзовые. Тюменская область — 1 золотая, 2 серебряные, 2 бронзовые. Москва — 1 золотая, 1 серебряная. Республика Татарстан — 1 — 1 золотая, 1 серебряная. Республика Татарстан — 2 — 1 золотая, 1 бронзовая. ХМАО-Югра — 1 золотая. Республика Коми — 2 серебряные. Вологодская область — 1 серебряная, 1 бронзовая. Москва — Томская область — 1 серебряная. Санкт-Петербург-2 — 1 серебряная.