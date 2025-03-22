Медальный зачёт чемпионата России по лыжным гонкам на 22 марта
Сегодня, 22 марта, состоялся очередной соревновательный день на чемпионате России по лыжным гонкам — 2025, который проходит в Казани. Сборная Татарстана лидирует в общем медальном зачёте. В её активе семь золотых, три серебряные и три бронзовые медали.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата России по состоянию на 22 марта:
- Республика Татарстан - 7 золотых, 3 серебряные, 3 бронзовые.
- Тюменская область — 1 золотая, 2 серебряные, 2 бронзовые.
- Москва — 1 золотая, 1 серебряная.
- Республика Татарстан — 1 — 1 золотая, 1 серебряная.
- Республика Татарстан — 2 — 1 золотая, 1 бронзовая.
- ХМАО-Югра — 1 золотая.
- Республика Коми — 2 серебряные.
- Вологодская область — 1 серебряная, 1 бронзовая.
- Москва — Томская область — 1 серебряная.
- Санкт-Петербург-2 — 1 серебряная.
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