Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Медальный зачёт чемпионата России по лыжным гонкам на 22 марта

Медальный зачёт чемпионата России по лыжным гонкам на 22 марта
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 марта, состоялся очередной соревновательный день на чемпионате России по лыжным гонкам — 2025, который проходит в Казани. Сборная Татарстана лидирует в общем медальном зачёте. В её активе семь золотых, три серебряные и три бронзовые медали.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата России по состоянию на 22 марта:

  1. Республика Татарстан - 7 золотых, 3 серебряные, 3 бронзовые.
  2. Тюменская область — 1 золотая, 2 серебряные, 2 бронзовые.
  3. Москва — 1 золотая, 1 серебряная.
  4. Республика Татарстан — 1 — 1 золотая, 1 серебряная.
  5. Республика Татарстан — 2 — 1 золотая, 1 бронзовая.
  6. ХМАО-Югра — 1 золотая.
  7. Республика Коми — 2 серебряные.
  8. Вологодская область — 1 серебряная, 1 бронзовая.
  9. Москва — Томская область — 1 серебряная.
  10. Санкт-Петербург-2 — 1 серебряная.
Календарь чемпионата России - 2025
Материалы по теме
Большунов заявлен в стартовом протоколе марафона на чемпионате России — 2025
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android