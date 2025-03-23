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Чемпионат России — 2025 по лыжам, мужчины: во сколько гонка на 50 км, где смотреть

Чемпионат России — 2025 по лыжам, мужчины: во сколько гонка на 50 км, где смотреть
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Сегодня, 23 марта, в рамках чемпионата России — 2025 состоится мужская гонка с общего старта на 50 км классическим стилем. Старт запланирован на 10:00 мск. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы холдинга «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Выльгорт
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
23 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Нет данных

Чемпионат России — 2025. Мужчины, масс-старт 50 км. Стартовый лист (частично):

1. Сергей Ардашев.

2. Савелий Коростелёв.

3. Александр Большунов.

4. Илья Семиков.

5. Алексей Червоткин.

6. Илья Порошкин.

7. Евгений Семяшкин.

8. Александр Ившин.

9. Антон Тимашов.

10. Дмитрий Жуль.

13. Александр Бакуров.

14. Евгений Белов.

15. Андрей Кузнецов.

16. Алексей Виценко.

17. Ермил Вокуев.

18. Андрей Собакарёв.

19. Константин Тиунов.

Календарь чемпионата России - 2025
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