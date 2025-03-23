Кубок мира — 2024/2025 по лыжам, женщины: во сколько гонка на 50 км, где смотреть

Сегодня, 23 марта, в рамках Кубка мира — 2024/2025 по лыжным гонкам состоится женская гонка с общего старта на 50 км классическим стилем. Старт запланирован на 10:30 мск. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы холдинга «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, 12-й этап. Женщины. Масс-старт 50 км. Стартовый лист (частично):

1. Джессика Диггинс (США).

2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия).

3. Виктория Карль (Германия).

4. Кертту Нисканен (Финляндия).

5. Эбба Андерссон (Швеция).

6. Терезе Йохауг (Норвегия).

7. Тереза Штадлобер (Австрия).

8. Моа Илар (Швеция).

9. Нура Саннес (Норвегия)

10. Катержина Янатова (Чехия).

11. Катарина Хенниг (Германия).

12. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия).

13. Пия Финк (Германия).

14. Флора Дольси (Франция).

17. Эмма Рибом (Швеция).

19. Майя Дальквист (Швеция).

20. Джулия Керн (США).

22. Надине Фендрих (Швейцария).