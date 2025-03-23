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Кубок мира — 2024/2025 по лыжам: во сколько гонка на 50 км, где смотреть

Кубок мира — 2024/2025 по лыжам: во сколько гонка на 50 км, где смотреть
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Сегодня, 23 марта, в Лахти (Финляндия) в рамках заключительного, 12-го этапа Кубка мира — 2024/2025 состоится мужской масс-старт классическим стилем на 50 км. Старт гонки запланирован на 14:45 мск. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 12, Лахти, Финляндия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
23 марта 2025, воскресенье. 14:45 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, 12-й этап. Мужчины. Масс-старт классическим стилем. 50 км. Стартовый лист (частично):

1. Йоханнес Клебо (Норвегия).

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия).

3. Уго Лапалус (Франция).

4. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия).

5. Андреас Рее (Норвегия).

6. Ийво Нисканен (Финляндия).

7. Пол Голберг (Норвегия).

9. Эдвин Ангер (Швеция).

10. Фридрих Мох (Германия).

11. Гус Шумахер (США).

12. Вильям Порома (Швеция).

13. Федерико Пеллегрино (Италия).

14. Эндрю Масгрэйв (Великобритания).

15. Эрик Вальнес (Норвегия).

18. Михал Новак (Чехия).

19. Бен Огден (США).

Календарь Кубка мира - 2024/2025
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