Командный зачёт Кубка мира — 2024/2025: Норвегия лидирует, Франция — 2-я, Швеция — 3-я
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Лыжная сборная Норвегии продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025 после победы в мужском командном спринте свободным стилем в рамках 12-го, заключительного этапа Кубка мира. Напомним, первое место в гонке заняли норвежцы Эвен Нортуг и Йоханнес Клебо.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 12, Лахти, Финляндия
Мужчины. Командный Спринт Свободный стиль. Финал
22 марта 2025, суббота. 15:12 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Швейцария
3
Франция
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с общим зачётом Кубка мира на 23 марта 2025 года:
- Норвегия — 8684;
- Франция — 5092;
- Швеция — 4796;
- Финляндия — 3867;
- США — 3532;
- Италия — 3269.
Напомним, российские лыжники не принимали участия в соревнованиях из-за отстранения со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).
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