Командный зачёт Кубка мира — 2024/2025: Норвегия лидирует, Франция — 2-я, Швеция — 3-я

Лыжная сборная Норвегии продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025 после победы в мужском командном спринте свободным стилем в рамках 12-го, заключительного этапа Кубка мира. Напомним, первое место в гонке заняли норвежцы Эвен Нортуг и Йоханнес Клебо.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с общим зачётом Кубка мира на 23 марта 2025 года:

Норвегия — 8684; Франция — 5092; Швеция — 4796; Финляндия — 3867; США — 3532; Италия — 3269.

Напомним, российские лыжники не принимали участия в соревнованиях из-за отстранения со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).

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